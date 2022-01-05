Події

08:02 05.01.2022

Понад 200 людей затримані в Казахстані під час заворушень, 95 співробітників органів внутрішніх справ постраждали

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Понад 200 людей затримані в Казахстані під час заворушень, 95 співробітників органів внутрішніх справ постраждали

У Казахстані за порушення громадського порядку затримано понад 200 осіб, повідомила прес-служба МВС республіки.

"За порушення громадського порядку затримано понад 200 осіб", - йдеться у повідомленні міністерства, поширеному у середу.

"За 13 фактами застосування насильства щодо представників влади, хуліганства, нападу на будівлі державних органів розпочато досудові розслідування", - додали у відомстві.

За даними МВС, під час заворушень постраждали 95 співробітників органів внутрішніх справ.

 

 

Теги: #затримання #протести #казахстан
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