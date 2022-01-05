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08:00 05.01.2022

На меткомбінаті в Маріуполі виявлено тіла трьох загиблих, які не були працівниками підприємства

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На меткомбінаті в Маріуполі виявлено тіла трьох загиблих, які не були працівниками підприємства

На металургійному комбінаті "Азовсталь" (Маріуполь Донецької обл.) виявлено тіла трьох загиблих, які не були працівниками підприємства, повідомили у прес-центрі Державної служби України з надзвичайних ситуацій вранці у середу.

"4 січня о 12:45 до ДСНС надійшла інформація, що в м. Маріуполь на території металургійного комбінату "МК Азовсталь" у неексплуатованому підсобному приміщенні поблизу доменної печі виявлено тіла 3 загиблих (не були працівниками об'єкта)", - зазначено в повідомленні.

Причину смерті встановлюють правоохоронні органи. Підрозділи ДСНС не залучалися.

 

 

Теги: #загиблі #меткомбінат
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