11:01 22.11.2025

В Голубівці на Донеччині минулої доби загинула людина, ще одну поранено - ОВА

В Голубівці Олександрівської громади на Донеччині минулої доби загинула людина через ворожий обстріл, у Костянтинівці людину поранено, повідомив очільник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

"Оперативна ситуація по області станом на ранок 22 листопада. Краматорський район. У Слов'янську пошкоджено адмінбудівлю та автівку. В Голубівці Олександрівської громади загинула людина, пошкоджено авто. У Дружківці пошкоджено адмінбудівлю і 3 автомобілі. У Костянтинівці поранено людину", - йдеться у повідомленні Філашкіна у телеграм-каналі.

У Сіверську пошкоджено 6 будинків. Всього за добу росіяни 10 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 341 людину, в тому числі 124 дитини.

