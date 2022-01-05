Події

07:32 05.01.2022

Поліція Одеської області встановлює причину смерті сім'ї із п'яти осіб

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Поліція Одеської області встановлює причину смерті сім'ї із п'яти осіб

У дачному будинку Одеської області виявлено без ознак життя 41-річного чоловіка, трьох малолітніх дітей віком 5-ти, 7-ми та 9-ти років та їх 71-річну бабусю, повідомили у відділі комунікації поліції Одеської області увечері у вівторок.

"До поліції… звернувся друг сім'ї та повідомив: чоловік із двома дівчинками та хлопчиком, над якими взяв опіку після смерті сестри, 31 грудня поїхав до своєї матері і наступного дня перестав виходити на зв'язок", - зазначено в повідомленні.

Поліцією встановлено, що обстановка в будинку не порушена, ознак насильства на тілах не виявлено, слідів проникнення в будинок немає. Попередня причина смерті сім'ї – удушення чадним газом від паливного генератора.

Попередньо подію кваліфіковано за ст.115 Кримінального кодексу України із приміткою "нещасний випадок". Тіла померлих будуть направлені на судово-медичну експертизу.

 

 

Теги: #сімя #одеська_область #смерть
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