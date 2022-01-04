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18:40 04.01.2022

Глави МЗС Австрії, Чехії та Словаччини можуть відвідати Україну зі спільним візитом у лютому

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Глави МЗС Австрії, Чехії та Словаччини можуть відвідати Україну зі спільним візитом у лютому

Міністри закордонних справ Австрії, Чехії та Словаччини можуть здійснити спільний візит в Україну в лютому на запрошення глави МЗС України Дмитра Кулеби.

Про це йшлося під час телефонної розмови Кулеби з новим міністром закордонних справ Чехії Яном Ліпавським, повідомила прес-служба українського зовнішньополітичного відомства.

"Сторони також домовилися про спільний візит в Україну міністрів закордонних справ Австрії, Чехії та Словаччини, який вони планують здійснити в лютому на запрошення міністра закордонних справ України", - наголошується в повідомленні.

Співрозмовники обговорили підготовку Чехії до головування в Європейському Союзі в другій половині 2022 року. "Чеський міністр запевнив Дмитра Кулебу, що європейська інтеграція України буде важливим пріоритетом головування Чехії в ЄС, а також висловив підтримку формату асоційованого тріо України, Грузії та Молдови", - інформує прес-служба.

Кулеба також привітав Ліпавського з призначенням на посаду глави МЗС Чехії.

Теги: #мзс #кулеба #візити
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