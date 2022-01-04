Суд Праги заочно засудив чеха, який воював проти України на Донбасі – ЗМІ

Міський суд столиці Чехії Праги засудив до 21 року ув'язнення ще одного громадянина країни, який брав участь в агресії РФ проти України в Донбасі, повідомляє у вівторок "Радіо Свобода".

"Вирок було винесено заочно - засуджений, 49-річний Мартін Сукуп, як вважають, перебуває на непідконтрольній частині Донбасу. Вирок ще не набув чинності і може бути оскаржений", - йдеться в повідомленні.

За матеріалами вироку, Сукуп, який свого часу служив у чеській армії, поїхав в Україну ще в 2014 році і служив у складі збройних формувань угруповання "ДНР" щонайменше до 2018 року як танкіст, командир танкової роти, потім танкового батальйону, а також як командир артилерійської батареї. Він брав участь у боях за Краматорськ і Горлівку, в яких загинули близько тисячі українських військових.

Як заявив прокурор Марек Бодлак, підсудний скоїв передбачений чеським кримінальним правом злочин терористичного нападу, за що він запропонував засудити Сукупа до 20 років позбавлення волі. Цей злочин сам по собі передбачає покарання від 12 до 20 років позбавлення волі, але вчинене у складі організованого злочинного угруповання дає змогу підвищити цей термін ще на третину. Адвокат Сукупа переконувала, що вина підзахисного не доведена, але суд вирішив інакше.

Видання зазначає, що це далеко не перший подібний випадок у Чехії, оскільки чеське право карає за тероризм, зокрема вчинений проти іншої держави. Раніше в Чехії засудили ще кількох осіб, які брали участь у діяльності незаконних збройних угруповань "ДНР"і " ЛНР". Частина таких вироків теж винесена заочно: засуджені, найімовірніше, переховуються на окупованій частині Донбасу.