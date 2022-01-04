Події

16:13 04.01.2022

На Закарпатті викрили підпільну друкарню, де фальсифікували міжнародні свідоцтва про вакцинацію - СБУ

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На Закарпатті викрили підпільну друкарню, де фальсифікували міжнародні свідоцтва про вакцинацію - СБУ

Служба безпеки України ліквідувала масштабну схему виготовлення підроблених міжнародних свідоцтв про вакцинацію від COVID-19 у прикордонних районах України.

Як повідомляє прес-центр СБУ, для серійного підроблення ділки створили в Закарпатській області власну підпільну друкарню.

"Виробничі потужності "цеху" давали змогу ділкам щомісяця підробляти тисячі медичних документів. Крім того, вони налагодили масове виготовлення фальшивих довідок про негативні результати ПЛР-тестування", - йдеться в повідомленні.

Встановлено, що фіктивні документи "завірялися" підробленими печатками, QR-кодами та сфальсифікованими підписами сімейних лікарів.

Клієнтів зловмисники шукали через свого спільника в одній з медустанов регіону.

За попередніми даними, "доходи" учасників схеми становили сотні тисяч грн. Протиправну діяльність організували четверо місцевих жителів. Серед них представники комерційної структури та районної автошколи, де ділки облаштували нелегальну друкарню.

Під час обшуків у підпільному цеху правоохоронці виявили: фіктивні міжнародні свідоцтва про вакцинацію та довідки про негативні результати ПЛР-тестів; підроблені печатки; електронні носії інформації та засоби зв'язку з доказами незаконної діяльності.

Наразі всім чотирьом зловмисникам повідомлено про підозру за ч.3 ст. 358 (підробка документів, печаток, штампів та бланків) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання судом запобіжного заходу.

Теги: #сертифікати #закарпаття #сбу #друкарня
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