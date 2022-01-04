Події

15:52 04.01.2022

У Кривому Розі в будівлі ресторану виникла масштабна пожежа, ніхто не постраждав - ДСНС

1 хв читати
У Кривому Розі в будівлі ресторану виникла масштабна пожежа, ніхто не постраждав - ДСНС

У Кривому Розі (Дніпропетровська обл.) рятувальники ліквідували пожежу в одноповерховій будівлі ресторану, повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

"4 січня о 12:05 до ДСНС надійшла інформація, що о 10:23 у м. Кривий Ріг на проспекті Гагаріна, 14а в одноповерховій будівлі ресторану Саmpania виникла пожежа", - зазначено в повідомленні у Facebook.

Об 11:50 пожежу локалізовано на площі 300 м кв., а о 13:08 - ліквідовано. Жертв і постраждалих немає.

Від ДСНС залучалися 14 осіб і три одиниці техніки.

Теги: #дснс #кривий_ріг #пожежа
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:44 04.01.2022
У ДСНС повідомляють про високу сніголавинну небезпеку на Закарпатті

У ДСНС повідомляють про високу сніголавинну небезпеку на Закарпатті

11:18 04.01.2022
В Україні очікується ускладнення погодних умов, оголошено І рівень небезпеки

В Україні очікується ускладнення погодних умов, оголошено І рівень небезпеки

08:40 04.01.2022
У Дніпровському районі Києва на пожежі двоповерхового складу постраждала одна людина

У Дніпровському районі Києва на пожежі двоповерхового складу постраждала одна людина

11:35 03.01.2022
Протягом доби в Україні очікується вітряна погода, в північних областях - сніг і заметілі - ДСНС

Протягом доби в Україні очікується вітряна погода, в північних областях - сніг і заметілі - ДСНС

07:02 03.01.2022
Рятувальники ліквідували пожежу в будівлі архіву одного із санаторіїв Святогірська

Рятувальники ліквідували пожежу в будівлі архіву одного із санаторіїв Святогірська

20:45 02.01.2022
У Запоріжжі під час пожежі в гуртожитку врятували 28 людей, серед них п’ятеро дітей

У Запоріжжі під час пожежі в гуртожитку врятували 28 людей, серед них п’ятеро дітей

15:50 02.01.2022
Президент ПАР відвідав парламент, де сталася пожежа

Президент ПАР відвідав парламент, де сталася пожежа

13:06 02.01.2022
У Кейптауні горить будівля парламенту ПАР

У Кейптауні горить будівля парламенту ПАР

11:20 02.01.2022
Влада американського штату Колорадо продовжує підраховувати збитки від природної пожежі

Влада американського штату Колорадо продовжує підраховувати збитки від природної пожежі

08:50 02.01.2022
У Кейптауні горить будівля парламенту ПАР

У Кейптауні горить будівля парламенту ПАР

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Уродженку Донецька, командувачку артилерійського дивізіону т.зв. "ДНР", засудили до 12 років в'язниці за тероризм

НАТО збирається на позачергове засідання через нарощування військової присутності Росії в Україні та на її кордонах

В Україні за добу виявили 1 746 нових випадків захворювання на Сovid-19, одужали 3 629 людей, 135 померли

Блінкен обговорив із колегами з "Бухарестської дев'ятки" ситуацію навколо України

Блінкен і Чавушоглу обговорили координацію дій США та Туреччини у зв'язку із ситуацією навколо України

ОСТАННЄ

Раді пропонують надати ССО ЗСУ деякі розвідувальні та контррозвідувальні повноваження

На Закарпатті викрили підпільну друкарню, де фальсифікували міжнародні свідоцтва про вакцинацію - СБУ

В Україні очікується тепла погода, подекуди дощ із мокрим снігом

Нардепи пропонують ставити жінок на військовий облік тільки за їхнім бажанням, крім медиків

Уродженку Донецька, командувачку артилерійського дивізіону т.зв. "ДНР", засудили до 12 років в'язниці за тероризм

Реформа шкільного харчування запрацювала з 1 січня - Держпродспоживслужба

У центрі Харкові впала стіна нежитлового будинку, постраждалих немає

У Києві встановлено новий добовий температурний рекорд

Держкіно у 2021 році не заборонило жодного російського фільму, демонстрацію трьох - дозволило

НАТО збирається на позачергове засідання через нарощування військової присутності Росії в Україні та на її кордонах

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА