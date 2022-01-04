У Кривому Розі в будівлі ресторану виникла масштабна пожежа, ніхто не постраждав - ДСНС

У Кривому Розі (Дніпропетровська обл.) рятувальники ліквідували пожежу в одноповерховій будівлі ресторану, повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

"4 січня о 12:05 до ДСНС надійшла інформація, що о 10:23 у м. Кривий Ріг на проспекті Гагаріна, 14а в одноповерховій будівлі ресторану Саmpania виникла пожежа", - зазначено в повідомленні у Facebook.

Об 11:50 пожежу локалізовано на площі 300 м кв., а о 13:08 - ліквідовано. Жертв і постраждалих немає.

Від ДСНС залучалися 14 осіб і три одиниці техніки.