Події

14:42 04.01.2022

Уродженку Донецька, командувачку артилерійського дивізіону т.зв. "ДНР", засудили до 12 років в'язниці за тероризм

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Уродженку Донецька, командувачку артилерійського дивізіону т.зв. "ДНР", засудили до 12 років в'язниці за тероризм

Шевченківський районний суд міста Чернівці заочно засудив до 12 років позбавлення волі учасницю терористичної організації "ДНР", яка керувала обстрілом із РСЗВ "Град" позицій української армії поблизу населених пунктів, що призвело до масової загибелі людей, повідомляє прес-служба Служби безпеки України.

"Уродженка Донецька з позивним "Корса" у 2014 році приєдналася до незаконного збройного формування "3-тя окрема мотострілкова бригада "Беркут", створеного на основі так званої групи Безлера. Відтоді колишня співробітниця органів МВС України активно бере участь у терористичній діяльності", - йдеться в повідомленні, оприлюдненому у вівторок.

У ньому уточнюється, що спеціальне навчання військової справи "Корса" проходила в Російській Федерації.

"На посаді командира артилерійського дивізіону в званні "полковник військ ДНР" вона безпосередньо керувала обстрілом позицій військовослужбовців Збройних сил України та добровольчих військових формувань реактивними системами залпового вогню БМ-21 "Град" поблизу населених пунктів, що призвело до масової загибелі людей", - наголошують у спецслужбі.

Там додають, що суд визнав "Корсу" винною в скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній групі або терористичній організації) Кримінального кодексу України та призначив покарання у вигляді 12 років позбавлення волі.

"Наразі засуджена переховується від правосуддя на тимчасово не підконтрольній українській владі території Донецької області, її оголошено в розшук", - резюмують у СБУ.

Теги: #тероризм #суд #вирок
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