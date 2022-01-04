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13:18 04.01.2022

Держкіно у 2021 році не заборонило жодного російського фільму, демонстрацію трьох - дозволило

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Держкіно у 2021 році не заборонило жодного російського фільму, демонстрацію трьох - дозволило

Державне агентство України з питань кіно (Держкіно) у 2021 році не заборонило трансляцію жодного російського фільму, а до демонстрування допущено три.

"Відповідно до вимог законодавства України Експертна комісія з питань розповсюдження і демонстрування фільмів при Держкіно у 2021 році переглянула три фільми виробництва Російської Федерації, а саме: "Магічні пригоди вогника" (2020 р.), "Таємниця Карлоса Кастанеди" (2018 р.), "Ганзель, Гретель і агенція магії" (2021 р.)", - йдеться у відповіді Держкіно на запит агентства "Інтерфакс-Україна".

Зазначається, що на підставі висновків членів Експертної комісії всі фільми були допущені для кінотеатрального та публічно-комерційного показів на території України. На всі три фільми також видано державні посвідчення на право розповсюдження та демонстрування фільмів.

У зв'язку з чим зазначається, що протягом 2021 року у Держкіно не було виявлено порушень норм закону "Про кінематографію".

Як повідомлялося, Держкіно заборонило у 2018 році три російські серіали та надало дозвіл на прокат трьох російських фільмів, у 2019 році - заборонило п'ять фільмів, з яких два російські, а в одному знімався Володимир Зеленський, якого було обрано президентом України, у 2020 році - не заборонило жодного російського фільму, а до демонстрування допущено один.

Теги: #фільми #рф #держкіно
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