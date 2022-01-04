НАТО збирається на позачергове засідання через нарощування військової присутності Росії в Україні та на її кордонах

Північноатлантична рада збирається на позачергове засідання, щоб обговорити нарощування військової потужності Росії на тимчасово окупованих територіях України та на її кордонах.

Як повідомляє у вівторок прес-служба НАТО, засідання відбудеться у віртуальному форматі у п'ятницю, 7 січня.

"Міністри закордонних справ країн НАТО обговорять нарощування військової потужності Росії в Україні та навколо неї, а також ширші питання європейської безпеки. Засідання відбудеться під головуванням генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга", - йдеться в повідомленні.