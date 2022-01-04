В Україні за добу виявили 1 746 нових випадків захворювання на Сovid-19, одужали 3 629 людей, 135 померли

В Україні станом на ранок вівторка зафіксовано 1 746 нових випадків захворювання на COVID-19, одужали 3 629 людей, 135 померли, повідомила прес-служба Міністерства охорони здоров'я України.

"За добу 03 січня в Україні зафіксовано 1 746 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 87, медпрацівників – 21); 36 289 осіб вакциновані проти COVID-19. Першу дозу отримали 8 511 осіб, другу - 27 421 особа, додаткову дозу отримали 96 осіб, бустерну – 261 особа. Також за минулу добу госпіталізовано – 970 осіб; летальних випадків – 135; одужали – 3 629 людей", - сказано у повідомленні в Telegram-каналі.

Днем раніше, 3 січня, за добу виявили 1 804 нові випадки захворювання на СOVID-19, 2 січня за добу виявили 1 863 нові випадки захворювання на СOVID-19, 1 січня виявили 5 026 нових випадків захворювання на СOVID-19, 31 грудня виявили 7 029 нових випадків захворювання на СOVID-19, 30 грудня повідомлялося про 5 930 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19, 29 грудня виявили 5 454 нові випадки захворювання СOVID-19, 28 грудня виявили 2 248 нових випадків захворювання СOVID-19, 27 грудня виявили 1 864 випадки захворювання СOVID-19, 26 грудня виявили 2 810 нових випадків захворювання СOVID-19, 25 грудня виявили 5 276 нових випадків захворювання СOVID-19.

За весь час пандемії в Україні: захворіло – 3 678 088 осіб; одужало – 3 483 354 особи; летальних випадків – 96 436.

З початку вакцинальної кампанії щеплено 14 721 822 особи, з них отримали першу дозу – 14 721 820 осіб, отримали дві дози – 13 762 162 особи, отримали додаткову дозу – 4 159 осіб, бустерну дозу – 5 713 осіб. Загалом проведено 28 493 854 щеплення.