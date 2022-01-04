Події

07:09 04.01.2022

З початку 2022 р. кордон України перетнули понад 140 тис. осіб, з них – 25 росіян

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З початку 2022 р. кордон України перетнули понад 140 тис. осіб, з них – 25 росіян

З початку 2022 року кордон України перетнули понад 140 тис. осіб, при цьому відмовлено у перепустці 97 іноземцям, з них 25 – громадяни РФ, повідомила прес-служба Державної прикордонної служби.

"З початку 2022 року прикордонники пропустили через державний кордон на в'їзд та виїзд загалом понад 141 тис. осіб, а також 23,7 тис. транспортних засобів. Відмовлено у пропуску 97 іноземцям, з них 25 – громадяни РФ", - сказано в повідомленні.

Як зазначається, прикордонні наряди затримали 10 осіб за незаконний перетин і спробу незаконного перетину державного кордону поза пунктами пропуску.

Разом із тим, з використанням програмного забезпечення SafeBorder з початку 2022 року прикордонники перевірили понад 24 тис. COVID-19-сертифікатів, виявили 6 підроблених (3 – у ОКПП "Київ" та 3 у пунктах пропуску Південного регіонального управління).

Крім того, у пунктах пропуску прикордонники вручили 24 правопорушникам копії ухвал про накладення адміністративного стягнення за порушення ПДР, зафіксовані в автоматичному режимі. Зокрема двом порушникам ухвали вручено в аеропортах "Бориспіль" та "Одеса".

 

 

 

Теги: #кордон #держприкордонслужба #перетин
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