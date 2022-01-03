Саакашвілі загрожує протестом, якщо до нього не допустять незалежних лікарів і не дозволять обмінюватися з відвідувачами конфіденційною інформацією

Колишній президент Грузії, який перебуває в Руставській в'язниці, громадянин України Міхеіл Саакашвілі вимагає незалежних лікарів, а також можливості обміну конфіденційною інформацією з відвідувачами, повідомив адвокат Шота Тутберідзе.

"Якщо ці вимоги не будуть виконані пенітенціарною службою до 6 січня, Міхеіл Саакашвілі вдасться до крайньої форми протесту", - сказав у понеділок журналістам адвокат.

Він повідомив, що Саакашвілі не дають змоги зустрітись із незалежними лікарями. "Ми, адвокати також вимагаємо від пенітенціарної служби конфіденційно спілкуватися з Міхеілом Саакашвілі, як це відбувалося раніше у Руставській в'язниці шляхом обміну записками", - заявив адвокат.

Саакашвілі таємно прибув до Грузії 29 вересня. 1 жовтня його було затримано у Тбілісі, після чого поміщено до в'язниці у місті Руставі, де він оголосив голодування. 8 листопада його без погодження з родичами та адвокатами перевели з в'язниці у місті Руставі до тюремної лікарні у Тбілісі (район Глдані). Згодом, 20 листопада його було переведено до військового шпиталю в Горі. 30 грудня Саакашвілі повернули до Руставської в'язниці.

У Грузії Саакашвілі проходить у кількох кримінальних справах. Своє затримання Саакашвілі вважає незаконним, а обвинувачення на свою адресу – сфальшованими.