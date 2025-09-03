У Києві адвокатка зі спільникам організувала видачу ухилянтам фіктивних медичних документів – ДБР

Фото: https://t.me/DBRgovua/

Працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) повідомили про підозру адвокатці та групі її спільників — колишньому правоохоронцю, працівнику муніципальної охоронної організації та лікарю-травматологу одного з медичних закладів, які за $8 тис. впливали на видачу фіктивних медичних документів чоловікам для ухилення від мобілізації.

Як повідомляється на сайті ДБР, адвокатка мала дружні зв’язки з лікарем державної установи та запропонувала йому налагодити незаконний "бізнес". Для прикриття діяльності вона залучила колишнього правоохоронця та посередника, які займалися передачею й розподілом грошей.

"Жінка підшуковувала "клієнтів" серед чоловіків призовного віку та пропонувала їм уникнути служби за $8 тис. За ці кошти група забезпечувала довідки про нібито тяжкі хвороби, переважно психіатричні розлади. Такі документи дозволяли військовозобов’язаним довго не з’являтися на службу або навіть зніматися з обліку", - йдеться у повідомленні.

Під час розслідування задокументовано два епізоди протиправної діяльності, втім, за наявною інформацією, послугами групи скористалися понад 20 осіб. Слідчі провели санкціоновані обшуки за місцями проживання фігурантів та у медзакладах.

Всім фігурантам повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 369-2 КК України (одержання неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення), санкція статті передбачає до 5 років позбавлення волі.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів.

Процесуальне керівництво здійснює Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Центрального регіону.