Законопроєкт про незаконний перетин кордону не має реальних механізмів реалізації – юрист

Законопроєкт №13673, яким пропонується посилити відповідальність за незаконний перетин державного кордону, наразі не має реальних механізмів реалізації, вважає адвокат адвокатського об’єднання Barristers Сергій Дерев’янко.

"Законопроєкт недопрацьований, зокрема тому, що незрозуміло, як діяти, наприклад, тим особам, що виїхали з тимчасово окупованих територій за межі України й не можуть повернутися до своєї країни з різних причин, наприклад, через тяжке захворювання чи догляд за близьким родичем-інвалідом тощо. Відповідно до законопроєкту такі особи повинні повернутись в Україну до вступу в законну силу закону або після того впродовж трьох місяців, інакше вони будуть притягнуті до кримінальної відповідальності, що, звісно, порушує права таких осіб", - сказав він агентству "Інтерфакс-Україна".

Дерев’янко також зазначив, що "незрозуміло, як бути щодо до тих людей, які, можливо, без відповідних документів на початку війни виїхали за межі України з певних причин і надалі не мали та не мають можливості найближчим часом повернутись до України".

"Тому виникає ряд запитань, зокрема, як і кому ці люди, перебуваючи за кордоном, мають розповісти про свої обставини з урахуванням того, що зміни до КК щодо незаконного перетину державного кордону передбачають звільнення від кримінальної відповідальності лише за умови, що особи, які перебувають за межами раїни протягом трьох місяців з моменту перетинання державного кордону, повернулись на територію України та до повідомлення їм про підозру у вчиненні цього кримінального правопорушення добровільно заявили про те, що сталося, правоохоронному органу", - сказав він.

Юрист також зазначив, що законопроєкт пропонує скасувати кримінальну відповідальність за порушення порядку переміщення товарів до району або з району проведення антитерористичної операції, "що є логічним, оскільки в Україні запроваджено воєнний стан і, відповідно, антитерористична операція наразі, не проводиться".

Крім того, законопроєкт передбачає відповідальність за перешкоджання облаштуванню прикордонної інфраструктури (перешкоджання будівництву, облаштуванню чи знищення/пошкодження інженерно-технічних або фортифікаційних споруд, огорож, прикордонних знаків, прикордонних просік, пунктів пропуску через державний кордон України тощо).

Дерев’янко також звернув увагу на передбачену законопроєктом відповідальність за порушення призовником, військовозобов’язаним або резервістом встановленого законодавством строку перебування за межами України.

Крім того, законопроєкт пропонує підсилити відповідальність за незаконне переправлення осіб через державний кордон України в умовах воєнного або надзвичайного стану.

"Метою законопроєкту є запобігання ухилення від призову на військову службу під час мобілізації шляхом "втечі" за кордон, та надання можливості повернутись військовозобов’язаним до України. У разі ухвалення законопроєкту після спливу трьох місяців, особи призовного віку, які незаконно перетнули держкордон під час дії воєнного стану, і не повернулися із-за кордону, будуть притягнуті до кримінальної відповідальності", - сказав він.

Коментуючи, що означає зазначений в законопроєкті "встановлений законодавством строк перебування за межами України в умовах надзвичайного стану"", Дерев’янко пояснив, що "чіткого визначення чинне законодавство не дає, але строки перебування за межами України, певних категорій громадян, в умовах воєнного та надзвичайного стану визначені постановою Кабміну від 27 січня 1995 року № 57".

"Як приклад, відповідно до вказаної постанови, спортсмени, включені до складу національних збірних команд України, можуть безперервно перебувати за кордоном не більше 30 календарних днів з дня перетину державного кордону, але не менше строку проведення заходу, визначеного в Єдиному календарному плані фізкультурно-оздоровчих, спортивних заходів та спортивних змагань України на відповідний рік", - сказав він.

"Виходить, що на сьогоднішній день відсутні механізми реалізації законопроєкту", - резюмував юрист.

Як повідомлялося, Кабмін вніс до Верховної Ради законопроєкт №13673, яким пропонується посилити відповідальність за незаконний перетин державного кордону.

Зазначається, що, якщо у 2021 році прикордонниками зафіксовано трохи більше 3 тис. незаконних перетинань державного кордону України, то у 2022 році таких правопорушень стало більше, ніж удвічі, у 2023 році їх майже 10 тис., у 2024 році їх понад 20 тис., а в першому кварталі поточного року затримано майже 4 678 військовозобов’язаних осіб, що на 10% більше ніж за аналогічний період минулого року (4 539 осіб).

Законопроєкт пропонує запровадити покарання у вигляді штрафу від 119 тис. до 170 тис. грн або позбавлення волі на строк до трьох років. Для призовників, військовозобов’язаних чи резервістів, які перевищили дозволений термін перебування за кордоном у період воєнного стану, передбачено штраф від 34 тис. до 51 тис. грн або ув’язнення на строк від трьох до п’яти років.

Штраф від 17 тис. до 85 тис. грн або обмеження чи позбавлення волі на строк до трьох років передбачене також за умисне пошкодження прикордонної інфраструктури.

Водночас законопроєкт містить положення про звільнення від відповідальності для громадян, які у визначений строк повернуться на Батьківщину та добровільно звернуться до правоохоронних органів із заявою про вчинене ними кримінальне правопорушення.

МВС України в телеграм-каналі в п'ятницю зазначає, що проєкт закону був підготовлений міністерством.

"Сьогодні, на жаль, ми бачимо масові спроби ухилитися від мобілізації через незаконний виїзд за кордон. Як показує практика, адміністративні штрафи не стримують порушників", - йдеться в повідомленні.

В МВС пояснюють, що проєктом пропонується передача розгляду адміністративних справ про незаконний перетин кордону прикордонникам, бо це швидше і ефективніше.

Як уточнили агентству "Інтерфакс-Україна" в МВС, наразі розгляд справ даної категорії здійснюється судами, рішення часто затягуються.