Події

14:14 03.01.2022

Безпілотники атакували сили міжнародної коаліції в аеропорту Багдада

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Сили очолюваної США міжнародної коаліції в аеропорту Багдада зазнали в понеділок уранці нападу двох безпілотников, повідомила британська телерадіокорпорація BBC.

Безпілотники було перехоплено засобами американської тактичної протиповітряної оборони C-RAM. Представник коаліції заявив, що постраждалих унаслідок нальоту немає.

На уламках безпілотников, за даними BBC, було виявлено написи "помста Лідера" і "помста Сулеймані".

Як відомо, 2 січня минуло два роки з моменту смерті в результаті спецоперації США в Багдаді іранського генерала Касема Сулеймані: 3 січня 2020 року стало відомо про загибель Сулеймані та заступника командувача шиїтським ополченням Іраку Абу Махді аль-Мухандіса.

У відповідь на цю операцію в ніч на 8 січня іранський Корпус вартових Ісламської революції завдав удару балістичними ракетами по авіабазі Айн-аль-Асад і військовому об'єкту в районі Ербіля в Іраку, де були розміщені американські війська.

Західні ЗМІ нагадували, що відтоді військові та дипломатичні об'єкти західних країн в Іраку неодноразово зазнавали ракетних обстрілів, а на шляхах проходження західних сил закладали дорожні міни. Владу Іраку і країн Заходу звинувачували в нападах проіранські групи, проте за атаки ніхто не брав на себе відповідальності.

Теги: #атака #багдад #безпілотники
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