Події

12:40 03.01.2022

Сьогодні йдеться про майбутнє не лише України, а і європейської безпеки та світового порядку, - Зеленський

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Сьогодні йдеться про майбутнє не лише України, а і європейської безпеки та світового порядку, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський провів третю за останній час телефонну розмову з президентом США Джозефом Байденом, під час якого привітав активну роль Вашингтона в урегулюванні ситуації на сході України, повідомляє прес-служба Офісу президента в понеділок.

"Високо ціную підтримку Сполученими Штатами нашої пропозиції провести найближчими днями засідання Комісії Україна – НАТО", - заявив Зеленський.

Він висловив удячність президентові США за підтримку ним принципу "нічого про Україну без України", а також за готовність американської сторони вжити рішучих заходів у разі вчинення Росією агресії проти нашої держави.

Крім того, сторони обговорили кроки, які робить Україна в рамках "мінського" та "нормандського" форматів, і наголосили на важливості подальших дипломатичних зусиль.

"Сьогодні йдеться про майбутнє не лише України, а і європейської безпеки та світового порядку, заснованого на правилах та демократичних цінностях", - наголосив Зеленський.

Зазначається, що під час розмови, яка тривала понад півтора годин, лідери двох держав також обговорили економічні й енергетичні безпекові виклики.

"Президент України поінформував Джозефа Байдена про поступ економічних реформ у нашій країні та заходи, яких вживають з метою зміцнення стабільності та деолігархізації", - йдеться в повідомленні.

У ньому уточнюється, що під час розмови вкотре було підтверджено незмінну підтримку з боку Сполучених Штатів суверенітету й територіальної цілісності України та її євроінтеграційних прагнень.

Як повідомлялося, президенти України та США в неділю ввечері провели першу в 2022 році телефонну розмову, під час якої президент США Джозеф Байден запевнив у готовності США і союзників дати рішучу відповідь на можливу агресію проти України з боку РФ.

Пізніше президент України Володимир Зеленський заявив, що перша міжнародна розмова року саме з Вашингтоном підтверджує особливий характер відносин між Україною і США.

Теги: #зеленський #безпека #байден
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