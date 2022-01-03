Події

12:11 03.01.2022

В Україні очікується незначне потепління, подекуди дощі з мокрим снігом

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В Україні очікується незначне потепління, подекуди дощі з мокрим снігом

У найближчу добу погоду більшості областей визначатиме тепла й волога повітряна маса.

Як повідомляє Укргідрометцентр, у вівторок, 4 січня, в Україні місцями подекуди дощ, удень у західних областях помірні дощі, в Карпатах, уночі й на північному сході країни з мокрим снігом.

Вітер західний, південно-західний, 7-12 м/с, у західній частині, вночі й у східних областях пориви 15-20 м/с, вдень у Карпатах 25-28 м/с.

Температура вночі 0-5° тепла, на північному сході та в Карпатах 1-6° морозу; вдень 3-8° тепла, на півдні Одеської області до 11°.

У Києві у вівторок уночі місцями невеликий дощ, удень без опадів; температура вночі 2-4° тепла, вдень 5-7°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії, в Києві 4 січня найвища температура вдень (+8,6°) була в 1925 році, найнижча вночі (-26,3°) у 1942 році.

У середу, 5 січня, в Україні дощі, в Карпатах, східних і північно-східних областях із мокрим снігом, у південній частині, вдень і в центральних областях без істотних опадів. Температура вночі 0-5° тепла, вдень 4-9, на півдні та в Прикарпатті до 12° тепла; у східних, північно-східних областях і в Карпатах уночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 1-6° тепла.

У четвер, 6 січня, в західних, уночі й у північних областях невеликий (у Карпатах помірний) мокрий сніг і дощ, на решті територій без істотних опадів. Температура в західних, північних і більшості центральних областей уночі від 3° морозу до 2° тепла, вдень 0-5° тепла, на решті територій уночі 0-5° тепла, вдень 4-9, на півдні до 12° тепла.

Вітер південно-західний, західний, 7-12 м/с, 5 січня вночі в Україні, вдень на Лівобережжі пориви 15-20 м/с, в Карпатах 25-30 м/с. На дорогах Лівобережжя подекуди ожеледиця.

У Києві в середу хмарно з проясненнями. Вночі помірний, удень невеликий дощ. Температура вночі 2-4°, вдень 6-8° тепла. Вітер південно-західний, західний, 7-12 м/с, вночі пориви 15-20 м/с.

Теги: #укргідрометцентр #погода
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