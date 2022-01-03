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08:56 03.01.2022

Глава адміністрації Тайваню застерегла владу КНР від "військового авантюризму"

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Глава адміністрації Тайваню застерегла владу КНР від "військового авантюризму"

Владі КНР слід об'єктивніше оцінювати стан справ і не робити ризикованих кроків у військовій галузі, заявила в новорічному зверненні голова адміністрації Тайваню Цай Інвень.

"Ми зобов'язані нагадати владі в Пекіні про те, що не треба виносити невірні судження про ситуацію, і що треба запобігти поширенню "військового авантюризму", - наводять її слова західні ЗМІ."

"Військові (методи - ІФ) це безумовно не варіант для вирішення розбіжностей у районі (Тайванської - ІФ) протоки. Військові конфлікти вплинуть на економічну стабільність", - пояснила вона.

За її словами, Тайбею та Пекіну потрібно працювати над мирним урегулюванням протиріч.

У свою чергу, зазначають ЗМІ, голова КНР Сі Цзіньпін у новорічному виступі заявив, що повне возз'єднання країни є спільним сподіванням народу по обидва береги Тайванської протоки.

У суботу після промови Цай Інвен представник Канцелярії у справах Тайваню при Держраді КНР Чжу Фенлянь заявила про прагнення Пекіна забезпечити "мирне возз'єднання" сторін.

"Але якщо сепаратистські сили "незалежності Тайваню" продовжать провокувати і залякувати або навіть перетинати "червону лінію", нам доведеться вжити рішучих заходів", - сказала вона.

Вона наголосила, що спроби Тайваню здобути незалежність лише відкинуть острів у "глибоку прірву" і призведуть до "великої катастрофи".

Тайванське питання виникло в 1949 році, коли була проголошена комуністична Китайська Народна Республіка, а частина партії Гоміндан облаштувалася на острові Тайвань. Пекін наполягає на "принципі одного Китаю", за яким не можна одночасно визнавати і КНР, і Китайську Республіку на Тайвані. При цьому майже всі великі держави мають неофіційні культурні та економічні офіси Тайбея.

 

 

Теги: #китай #застереження #тайвань
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