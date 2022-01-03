У Рівному нетверезий водій на смерть збив військовослужбовця

У ніч проти 2 січня у Рівному водій автомобіля Audi на смерть збив військовослужбовця і намагався втекти від переслідування правоохоронців, повідомили у поліції Рівненської області.

"Близько 2.45 сьогодні екіпаж патрульних на вулиці Соборній побачив водія, який їхав назустріч на великій швидкості, а потім збив пішохода. Втім, водій автомобіля не зупинився, а продовжив рух", – йдеться у повідомленні на сторінці відомства у Facebook.

Поліцейські викликали "швидку" і почали переслідування порушника.

"Audi з механічними пошкодженнями виявили на вулиці Дорошенка. Огляд водія на стан сп'яніння показав, що 24-річний мешканець села Бармаки, що неподалік Рівного, керував автомобілем нетверезим – 2,10 проміле алкоголю", – йдеться в повідомленні.

Водія затримали, відкрито кримінальне провадження за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху.

Пізніше у поліції повідомили, що потерпілий у ДТП помер у лікарні від отриманих травм.

"Особу загиблого пішохода встановлено. Ним виявився 27-річний житель міста Костопіль. Військовослужбовець у відпустці", – йдеться у повідомленні.