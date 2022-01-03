Події

07:08 03.01.2022

Понад тисячу пропозицій надійшло від громадян Білорусі до проекту нової Конституції, 98% підтримують його - білоруський центр правової інформації

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Понад тисячу пропозицій надійшло від громадян Білорусі до проекту нової Конституції, 98% підтримують його - білоруський центр правової інформації

Директор національного центру правової інформації Білорусі Андрій Мательський заявив, що до проекту нової Конституції країни надійшло понад тисячу пропозицій, 98% з них так чи інакше спрямовані на його підтримку.

"Досить висока активність, яка показує, що люди чекали на всенародне обговорення, люди зацікавлені висловити власні пропозиції щодо цього документу. У нас було понад тисячу пропозицій громадян. Ми проводимо роботу із систематизації, щодо узагальнення цих пропозицій", - заявив Мательський в ефірі телеканалу СТВ у неділю.

Як зазначив експерт, 98% пропозицій так чи інакше направлено на підтримку винесеного на розгляд проекту.

Як повідомлялося, під час Всебілоруських народних зборів (ВНЗ) Лукашенко, якого ЄС, США не визнають законно обраним, заявив, що проект нової Конституції буде готовий протягом року. А на початку наступного року його можна винести на референдум.

У середині березня Лукашенко підписав указ №105 щодо Конституційної комісії. Документ ухвалено для реалізації положень резолюції ВНЗ. Створеній комісії доручено розробити пропозиції щодо зміни основного закону країни та забезпечити їх всенародне обговорення.

Перше засідання Конституційної комісії відбулось 31 березня. До складу комісії увійшли 36 осіб на чолі із головою Конституційного суду заслуженим юристом Білорусі Петром Міклашевичем.

Повідомлялося, що референдум щодо проекту оновленого основного закону країни планується провести наприкінці лютого 2022 року.

Білоруська опозиція розробила власний проект нової Конституції, за яким країна стане парламентською республікою.

 

 

Теги: #обговорення #конституція #білорусь
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