У Запоріжжі під час пожежі в гуртожитку врятували 28 людей, серед них п’ятеро дітей

У ніч на неділю у Запоріжжі під час пожежі в гуртожитку пожежниками за допомогою висувних сходів було врятовано 28 людей, з яких 5 дітей, повідомили у ДСНС.

Як повідомляє прес-служба на сайті відомства у неділю, повідомлення про пожежу на другому поверсі в кімнаті загального користування у гуртожитку сімейного типу на вул. Панфьорова у Шевченківському районі Запоріжжя надійшло 2 січня о 2:13.

Для ліквідації пожежі на місце виїхало 9 одиниць техніки та 28 фахівців особового складу.

"Рятувальники, що прибули на місце події, встановили, що горять домашні речі та меблі на загальній площі 15 кв. м. Ліквідація пожежі відбувалася за двома напрямами: перший – порятунок людей, які опинилися в задимленій пастці і одночасно гасили пожежу. Так, пожежники за допомогою висувних сходів врятували 28 людей, 5 із яких діти", – йдеться у повідомленні.

Через сильне задимлення бійці ДСНС працювали в апаратах на стиснутому повітрі. О 02:50 рятувальники локалізували пожежу, а о 02:57 ліквідували горіння.

Причину пожежі встановлюють.