Події

15:50 02.01.2022

Президент ПАР відвідав парламент, де сталася пожежа

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Президент ПАР Сиріл Рамафоса у неділю прибув до Кейптауна, де відвідав парламент, в якому вранці сталася пожежа, повідомляє південноафриканський інформаційний портал News24.

За словами президента, у зв'язку з подією проведено затримання однієї людини, яку зараз допитують.

Раніше представники влади заявляли, що поки що рано говорити про те, чи став причиною пожежі підпал.

Рамафоса подякував пожежникам, які брали участь у ліквідації загоряння.

У результаті пожежі ніхто не постраждав, але будівлі парламенту завдано значної шкоди - обвалився дах. Крім того, могли постраждати історичні реліквії, що зберігаються в будівлі.

Теги: #пожежа #кейптаун
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