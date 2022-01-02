Президент ПАР відвідав парламент, де сталася пожежа

Президент ПАР Сиріл Рамафоса у неділю прибув до Кейптауна, де відвідав парламент, в якому вранці сталася пожежа, повідомляє південноафриканський інформаційний портал News24.

За словами президента, у зв'язку з подією проведено затримання однієї людини, яку зараз допитують.

Раніше представники влади заявляли, що поки що рано говорити про те, чи став причиною пожежі підпал.

Рамафоса подякував пожежникам, які брали участь у ліквідації загоряння.

У результаті пожежі ніхто не постраждав, але будівлі парламенту завдано значної шкоди - обвалився дах. Крім того, могли постраждати історичні реліквії, що зберігаються в будівлі.