Події

15:14 02.01.2022

У Києві за добу на Covid-19 захворіли 277 людей, 231 одужала, 11 померли - мер

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У Києві за добу на Covid-19 захворіли 277 людей, 231 одужала, 11 померли - мер

Коронавірусна інфекція Covid-19 діагностована за минулу добу у 277 киян, повідомляється в неділю на сайті мера української столиці Віталія Кличка.

За його словами, серед захворілих 162 жінки і 107 чоловіків, а також 8 дітей.

До лікарень столиці госпіталізували 13 хворих на Covid-19 і 79 осіб з підозрою на Covid-19 і пневмоніями.

11 киян, у яких раніше був діагностований Covid-19, за минулу добу померли. Всі вони не молодше 59 років.

Одужала за минулу добу 231 людина, повідомив Кличко.

Джерело: https://kyiv.klichko.org/klychko-za-dobu-v-kyievi-277-khvorykh-na-koronavirus-11-liudey-pomerly/

Теги: #кличко #коронавірус #київ
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