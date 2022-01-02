2 січня: Яке сьогодні свято

2 січня святкують Всесвітній день інтроверта, День наукової фантастики, День святого Бертольда у Швейцарії, на Гаїті – День предків, у православних – День пам'яті святого Ігнатія Богоносця.

День наукової фантастики

Серед шанувальників різних літературних жанрів чимало тих, хто надає перевагу науковій фантастиці, кого поєднала любов до цього напряму в літературі, кіно та інших видах мистецтва.

На різних форумах і конференціях, що об'єднують любителів цього жанру, неодноразово порушувалося питання про те, щоб організувати День наукової фантастики. Суперечка триває і дотепер, однак у США вже з 2012 року таке неофіційне свято існує та проводиться. Датою обрали день народження одного з найвидатніших письменників-фантастів 20 століття Айзека Азімова. Багато прихильників жанру підтримали ініціативу та приєдналися до святкування, хтось продовжує заперечувати обрану дату. Втім, факт залишається фактом – свято є.

Всесвітній день інтроверта

2 січня 2011 року вперше відзначили неофіційний День інтроверта, який став із самого початку Всесвітнім.

Психологи зазначать, що інтроверти дуже цінні для суспільства, оскільки це дивовижні люди зі своїми особливостями світосприйняття, які роблять людське суспільство більш гармонійним.

Інтроверти більш схильні до кропіткої роботі, більш пунктуальні і відповідальні переважають у всіх починаннях, наполегливі у досягненні мети, терплячі. Потрібна лише правильна обстановка, щоб інтроверт зумів згенерувати цікаву ідею або нестандартне рішення, досяг видатних результатів.

Не випадково, багато відомих людей належать до інтровертного типу особистості. Серед відомих інтровертів називають акторів Гаррісона Форда, Сальму Хаєк, Джонні Деппа, Емму Вотсон, Кіану Рівза та ін.

Часто інтроверти стають видатними вченими, письменниками, а іноді і загальновизнаними лідерами у суспільстві. Психологи нагадують про те, що до інтровертів належали Альберт Ейнштейн, Ісаак Ньютон, Дейл Карнегі, Артур Шопенгауер, Фредерік Шопен, Джоан Роулінг, Воррен Баффет.

День святого Бертольда (День міста Берна) у Швейцарії

День після новорічного свята у Швейцарії – це День святого Бертольда, який відзначається на честь заснування столиці країни міста Берна.

Берн заснували в 1191 році за наказом герцога Бертольда П'ятого Церингерського, правителя Бургундії для того, щоб захистити західний кордон володінь герцога. Бертольд оголосив усім, що нове поселення отримає ім'я першої тварини, яку він підстрелить. Вражаюче, але столиця Швейцарії запросто могла зараз носити ім'я перепілки або козулі. Проте герцог убив ведмедя. Місто отримало ім'я Берн від німецького der Bär - ведмідь.

Церковне свято

Священномученик Ігнатій Богоносець

Православні християни вшановують пам'ять священномученика Ігнатія Богоносця, який жив у І-ІІ століттях за правління імператора Траяна. На той час його вчителем був Іван Богослов.

За народними переказами Ігнатія називали Богоносцем через те, що коли він був маленьким, то сам Ісус Христос носив його на руках. У Ігнатія був дар зцілювати хворих. Під час Траянських гонінь християн, Ігнатія заарештували і відправили з Антіохії до Риму. Там його стратили – кинули на поталу до голодних левів.

Традиції:

У цей день не можна шити та прати. Жінки здебільшого виготовляли обрядове печиво, прибирали в будинку, чоловіки заготовляли дрова, лагодили сани. Хлопці, зібравшись окремо, розподіляли між собою ролі для вертепного дійства, робили зірку та костюми, вчили тексти та пісні.

А дівчата на вечірках виготовляли домашні прикраси. Для цього брали шкаралупу з-під яйця, з обох боків проколювали два отвори та просовували кольоровий папір. Такі вироби підвішували до стелі. Як відомо, фігурка птаха ототожнювалася у наших стародавніх предків із небесним світилом – сонцем.

Прикмети:

Сніг чи дощ – до доброго врожаю;

Небо зоряне – теж до чудового врожаю;

У цей день:

1944 - Перше бойове застосування гелікоптерів: три машини конструктора Сікорського взяли участь у супроводі британського атлантичного конвою;

1956 - У ФРН створено перші загони регулярної армії - бундесверу;

1967 - Рональд Рейган обраний губернатором Каліфорнії;

1992 - Еквадор, Ефіопія, Лаос, Панама та Греція визнали незалежність України;

1999 - На Середньому Заході США стався потужний сніговий ураган. Зокрема, в Чикаго намело снігового покриву на 487 мм за температури –25°С. Такий удар стихії призвів до загибелі 68 людей;

2020 - Нідерланди офіційно відмовилися від назви Голландія.

Іменини: Ігнат, Данило, Іван, Георгій, Юрій.