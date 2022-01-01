Події

20:24 01.01.2022

У Харківській області у приватному будинку стався вибух газу, госпіталізовано дві особи

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У Харківській області у приватному будинку стався вибух газу, госпіталізовано дві особи

У результаті вибуху газу в приватному будинку у місті Богодухів (Харківська обл.) постраждали дві жінки, вони госпіталізовані до лікарні, повідомили у відділі комунікації поліції Харківської області.

"Повідомлення про подію надійшло до поліції 31 грудня о 20:39 від диспетчера Державної служби України з надзвичайних ситуацій. За попередніми даними, у домоволодінні стався вибух газового балона. В результаті події постраждали 70-річна жінка та її дочка 46 років. Вони доставлені до Харківської міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної медичної допомоги. Вибухом зруйновано прибудову до будинку", - зазначено у повідомленні.

Як повідомляється, триває досудове розслідування за ч.1 ст.270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної або техногенної безпеки) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до трьох років позбавлення волі.

 

 

Теги: #вибух #харківська_область #постраждалі
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