Події

16:37 01.01.2022

В Україні набув чинності закон про підвищення пенсій постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи

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В Україні набув чинності закон про підвищення пенсій постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи

У суботу, 1 січня, набуває чинності закон "Про внесення змін до Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" щодо підвищення рівня пенсійного забезпечення окремих категорій осіб".

Документ визначає мінімальні розміри пенсії з інвалідності, що настала внаслідок каліцтва або захворювання, та пенсії у зв'язку з втратою годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи. Розміри такої пенсії для I групи інвалідності не можуть бути нижче 6000 грн, для II групи інвалідності - 4800 грн, для III групи інвалідності та дітей з інвалідністю - 3700 грн.

Також закон вводить державну адресну допомогу для учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, осіб, які брали безпосередню участь у ліквідації інших ядерних аварій та їх наслідків, в ядерних випробуваннях, військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї, які внаслідок цього стали особами з інвалідністю.

Закон набуває чинності з 1 січня 2022 року, за винятком положень щодо мінімальних розмірів пенсії з інвалідності, що настала внаслідок каліцтва або захворювання, та пенсій у зв'язку з втратою годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи та про введення державної адресної допомоги до пенсії, які набувають чинності з 1 липня 2021 року.

Як повідомлялося, закон був ухвалений Верховною Радою 29 червня 2021 року і підписаний президентом України Володимиром Зеленським 30 червня.

Теги: #чорнобиль #закон
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