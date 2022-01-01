Кількість виявлених заражень COVID-19 у світі перевищила 288 млн

Число зареєстрованих випадків зараження коронавірусом COVID-19 у світі на ранок суботи досягло 288 млн 201 тис.551, свідчать дані американського університету Джонса Гопкінса.

Із початку поширення вірусу в світі після зараження COVID-19 померли 5 млн 436 тис. 634 людини.

До числа країн із понад 20 млн випадків зараження COVID-19, як і раніше, входять США, Індія та Бразилія.

Лідерство за кількістю заражених і померлих зберігають США, де загалом виявили 54 млн 743 тис. 982 інфікованих COVID-19. Число летальних випадків становило 825 тис.

Друге місце за кількістю заражених посідає Індія, де кількість підтверджених випадків COVID-19 досягла 34 млн 861 тис. 579, а число померлих від наслідків зараження вірусом в країні наразі становить 481 тис. 486 людей.

На третьому місці за кількістю випадків COVID-19 перебуває Бразилія, де на коронавірус заразилися 22 млн 291 тис. Із них померли 619 тис.

У світі також зроблено 9 млрд 145 млн 593 тис. 621 ін'єкцію вакцин проти COVID-19.

Портал Worldometers, який спеціалізується на статистичних даних із найважливіших світових подій, повідомив, що коефіцієнт смертності на 1 млн населення планети становить на ранок суботи 699,6. У США на 1 млн жителів померли 2 тис.536 осіб, в Індії - 344, Бразилії - 2 тис. 882.