Події

11:53 01.01.2022

У Богодухові Харківської області вибухнув газовий балон, постраждали дві жінки

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У Богодухові Харківської області вибухнув газовий балон, постраждали дві жінки

У Богодухові Харківської області в приватному будинку на вул. Мусійчанській увечері 31 грудня вибухнув 5-літровий газовий балон, внаслідок чого постраждали дві жінки.

"Унаслідок вибуху зазнали опіків тіла дружина власника домоволодіння, жінка (1951 р.н.) та її дочка (1975 р. н). Постраждалі жінки були госпіталізовані в опіковий центр Харкова", - повідомляє прес-служба ГУ ДСНС в Харківській області.

Крім того, в результаті вибуху були пошкоджені зовнішні і внутрішні конструкції будинку. Пожежі не було.

Причина вибуху встановлюється.

Теги: #вибух #харківська_область
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