Події

07:51 01.01.2022

Супроводжуючим дозволили вільний вхід до аеропорту "Бориспіль" за наявності масок чи респіраторів

1 хв читати
Супроводжуючим дозволили вільний вхід до аеропорту "Бориспіль" за наявності масок чи респіраторів

Супроводжуючим дозволили вільний вхід до аеропорту "Бориспіль" за наявності масок чи респіраторів, повідомила прес-служба аеропорту.

"Відтепер вхід до Міжнародного аеропорту "Бориспіль" вільний навіть для супроводжуючих. Але, звісно, з дотриманням необхідних санітарних норм, а саме застосуванням засобу індивідуального захисту (респіратора чи маски)", - йдеться у повідомленні.

Водночас на вході до термінала працівники аеропорту вимірюють температуру тіла.

"Якщо температура тіла не перевищує 37,2 градуса, то вхід до аеропорту – вільний. Якщо вище, то, на жаль, вас до аеропорту не пропустять", - зазначили у прес-службі.

Наголошується, що при цьому не потрібно пред'являти на вході документ тестування на COVID-19, вакцинацію від COVID-19 або одужання особи від COVID-19.

 

 

 

Теги: #супроводжування #аеропорт #бориспіль
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:31 28.12.2021
П'ятьох чиновників підозрюють у заволодінні 12 млн грн на ремонті рейкових автобусів "Бориспільського експресу" - Офіс генпрокурора

П'ятьох чиновників підозрюють у заволодінні 12 млн грн на ремонті рейкових автобусів "Бориспільського експресу" - Офіс генпрокурора

09:46 28.12.2021
В аеропорту "Бориспіль" за п'ять днів виявили 35 підроблених COVID-сертифікатів

В аеропорту "Бориспіль" за п'ять днів виявили 35 підроблених COVID-сертифікатів

09:49 27.12.2021
Через "мінування" Харківського аеропорту майже на годину затримався рейс на Познань

Через "мінування" Харківського аеропорту майже на годину затримався рейс на Познань

11:16 05.12.2021
У Бориспільському аеропорту правоохоронці виявили 19 підроблених COVID-сертифікатів

У Бориспільському аеропорту правоохоронці виявили 19 підроблених COVID-сертифікатів

12:13 03.12.2021
У Львові у двох іноземок виявили валюти та ювелірних виробів на 15 млн грн - митниця

У Львові у двох іноземок виявили валюти та ювелірних виробів на 15 млн грн - митниця

07:05 29.11.2021
У Борисполі прикордонники виявили у п'ятьох вірменів підроблені паспорти

У Борисполі прикордонники виявили у п'ятьох вірменів підроблені паспорти

10:40 26.11.2021
В Одесі "замінували" аеропорт, поліція перевіряє інформацію

В Одесі "замінували" аеропорт, поліція перевіряє інформацію

22:39 10.11.2021
В Одесі мінували аеропорт, поліція шукає вибухівку

В Одесі мінували аеропорт, поліція шукає вибухівку

19:31 07.11.2021
В аеропорту "Бориспіль" правоохоронці затримали 17 власників підроблених сертифікатів про вакцинацію

В аеропорту "Бориспіль" правоохоронці затримали 17 власників підроблених сертифікатів про вакцинацію

12:36 06.11.2021
Поліція перевірила інформацію про мінування аеропорту "Бориспіль": вибухонебезпечних предметів не виявлено

Поліція перевірила інформацію про мінування аеропорту "Бориспіль": вибухонебезпечних предметів не виявлено

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

В Україні за добу виявили 5 026 нових випадків захворювання на Сovid-19, одужали 6 073 людини, 190 померли

На Донбасі в результаті трьох обстрілів російських найманців загинув український військовий

Зеленський привітав українців із новим роком

Зеленський у неділю обговорить із Байденом питання безпеки

Зеленський призначив Олексія Сухачова директором ДБР

ОСТАННЄ

В Україні за добу виявили 5 026 нових випадків захворювання на Сovid-19, одужали 6 073 людини, 190 померли

Байден має намір у неділю обговорити з Зеленським російську тематику

У 2022 році українських військових направлять на навчання до 13 країн

Колишні посли США в РФ закликають Вашингтон оприлюднити підготовлені на випадок нападу РФ на Україну санкції

Подружжя Порошенків привітало українців із новим роком одночасно з Зеленським

Зеленський призначив Галушкіна командувачем сил тероборони ЗС України

На Донбасі в результаті трьох обстрілів російських найманців загинув український військовий

Зеленський привітав українців із новим роком

У Москві набув чинності закон про безплатний проїзд у громадському транспорті для обох багатодітних батьків

Епіфаній привітав українців із новим роком

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА