Супроводжуючим дозволили вільний вхід до аеропорту "Бориспіль" за наявності масок чи респіраторів

Супроводжуючим дозволили вільний вхід до аеропорту "Бориспіль" за наявності масок чи респіраторів, повідомила прес-служба аеропорту.

"Відтепер вхід до Міжнародного аеропорту "Бориспіль" вільний навіть для супроводжуючих. Але, звісно, з дотриманням необхідних санітарних норм, а саме застосуванням засобу індивідуального захисту (респіратора чи маски)", - йдеться у повідомленні.

Водночас на вході до термінала працівники аеропорту вимірюють температуру тіла.

"Якщо температура тіла не перевищує 37,2 градуса, то вхід до аеропорту – вільний. Якщо вище, то, на жаль, вас до аеропорту не пропустять", - зазначили у прес-службі.

Наголошується, що при цьому не потрібно пред'являти на вході документ тестування на COVID-19, вакцинацію від COVID-19 або одужання особи від COVID-19.