Події

07:31 01.01.2022

На Донбасі в результаті трьох обстрілів російських найманців загинув український військовий

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На Донбасі в результаті трьох обстрілів російських найманців загинув український військовий

На Донбасі в результаті трьох обстрілів російських найманців із гранатометів і стрілецької зброї загинув український військовий, з початку поточної доби втрат немає, повідомив прес-центр штабу Операції об'єднаних сил (ООС).

"Минулої доби, 31 грудня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 3 порушення режиму припинення вогню. Один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення, несумісне з життям", - сказано в ранковому зведенні на сторінці штабу в Facebook у суботу.

Зокрема, на Донеччині, неподалік Травневого противник відкривав вогонь з автоматичних станкових гранатометів. Поблизу Авдіївки найманці здійснили обстріл зі стрілецької зброї. У бік Водяного Донецької області ворог здійснював вогонь з автоматичних та протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

Зазначається, що українські військові відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи зброю, заборонену Мінськими домовленостями, тим самим змусивши противника припинити обстріл.

"Станом на 7:00, 1 січня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 3 порушення режиму припинення вогню. Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил у результаті дій ворога немає", - додали у штабі ООС.

Зокрема, у напрямку Широкиного противник відкривав вогонь з автоматичних та протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів. Поблизу Новолуганського найманці здійснили обстріл із гранатометів та стрілецької зброї. У бік Водяного на Донеччині ворог відкривав вогонь із протитанкових гранатометів.

 

 

 

Теги: #зведення #оос
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