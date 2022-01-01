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07:18 01.01.2022

У Москві набув чинності закон про безплатний проїзд у громадському транспорті для обох багатодітних батьків

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У Москві набув чинності закон про безплатний проїзд у громадському транспорті для обох багатодітних батьків

Московський закон, згідно з яким обом батькам багатодітних сімей надається право безкоштовного проїзду в громадському транспорті, набирає чинності 1 січня.

22 жовтня мер Москви Сергій Собянін підписав відповідний документ, опублікований на офіційному сайті столичної мерії.

20 жовтня голова Мосміськдуми Олексій Шапошников після підтримки депутатами на пленарному засіданні цього закону повідомив, що документ дає право на безоплатний проїзд на всіх видах міського транспорту обом батькам у багатодітній родині. Також він встановлює, що право на безоплатний проїзд на всіх видах міського пасажирського та приміського залізничного транспорту мають діти із багатодітних сімей віком до 18 років незалежно від факту навчання.

Таким правом раніше міг скористатися лише один із батьків, а пільга для неповнолітніх дітей після 16 років діяла лише за умови навчання в освітніх закладах.

 

 

Теги: #багатодітні_сімї #москва #пільги
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