1 січня: Яке сьогодні свято

1 січня - Новий рік, Всесвітній день миру і День суспільного надбання. День незалежності святкують Гаїті, Судан, Камерун і Самоа, День виникнення Словацької республіки та День відновлення незалежної Чеської держави, на Кубі - День визволення. Православна церква вшановує пам'ять святого мученика Бонифатія та День пам'яті преподобного Іллі Муромця Печерського, католицька церква відзначає Торжество Пресвятої Богородиці.

Новий рік

Яскраве та веселе свято — Новий рік — у більшості країн відзначають за григоріанським календарем, у ніч із 31 грудня на 1 січня.

Дата Нового року у різних народів:

- Старий новий рік – Традиція святкувати Старий Новий рік з'явилася через розбіжності Юліанського календаря (або інакше календаря "старого стилю") та Григоріанського - того, за яким зараз живе практично весь світ. Розбіжність календарів у 20-21 століттях становить 13 днів.

- Новий рік за місячним календарем приурочений до другого молодика після зимового сонцестояння, і щороку припадає на різні дати другого молодика після зимового сонцестояння, на період між 12 січня та 19 лютого. Найбільш урочистими новорічними святами відомий Китай.

- Мусульманський Новий рік від Хіджри відзначається першого дня священного місяця Мухаррам. І оскільки мусульманський рік налічує 354 місячні доби, то свято постійно зміщується. 2022 року його дата - 30 липня.

- Буддійський Новий рік Сагаалган припадає в різні роки на період між кінцем січня і серединою березня, і відзначається в перший весняний молодик. Цього року це 2 лютого.

- Тайський Новий рік Сонгкран офіційно святкують у Таїланді з 13 до 15 квітня, але в окремих містах дата святкування змінюється від 11 до 18 квітня.

- Слов'янський Новий рік відзначався 14 вересня (або 1 вересня за старим стилем).

- Єврейський Новий рік Рош га Шана святкують два дні у вересні на честь створення світу. В ці дні (з 25 до 27 вересня 2022 року) скасовується вся робота, крім приготування їжі, читають молитви і каються в гріхах.

- Ефіопський Новий рік Енкутаташ відзначається 11 або 12 вересня, і називається Святом підношення коштовностей. До речі, нині Ефіопія є чи не єдиною державою у світі, де досі користуються юліанським календарем не лише в церковному, а й у світському житті, а ефіопський календар відстає від звичного нам на сім років та вісім місяців.

- Вайсакі, Новий рік сикхів, відзначають у середині квітня в індійському штаті Пенджаб.

- Індійський Угаді не має чіткої дати святкують у перший день місячного місяця чайтра (березень-квітень за григоріанським календарем). Окрім Угаді індуси відзначають прихід нового року ще тричі: фестиваль весни Холі, початок сільськогосподарського циклу Гуді Падва та день перемоги добра над злом Дівали.

- Новруз – Новий рік за перським календарем припадає на день весняного рівнодення та відзначається в ніч із 21 на 22 березня.

- Ще один Новий рік відзначають на Балі. Місцева назва свята Ньєпі (2022 року воно припадає на 3 березня) символізує початок нової ери і триває у повній тиші. Життя на острові цього дня завмирає: не працює аеропорт, заборонено гучну музику, мешканці розмовляють між собою лише пошепки.

- Пізніше за всіх наступає Новий рік в Океанії. Там свято припадає на середину листопада.

Лише народи, які зустрічають Новий рік за Григоріанським календарем, святкують 1 січня. Першими за святковий стіл сідають мешканці островів у Тихому океані. Для католицької Європи головним святом є Різдво, а Новий рік завершує різдвяний період.

Одне з найстаріших свят землі бере свій початок ще в давні віки. Точна дата його появи невідома, але збереглися записи, що традиція святкування, бог-покровитель і ритуали зустрічі Нового року існували за часів Цезаря. Багатовікові обряди лягли в основу сучасного свята та відображають національну особливість кожної держави.

Новий рік у Японії, званий О-Сегацу, раніше відзначали за місячним календарем, але з кінця 19 століття японці почали святкувати за загальноприйнятим григоріанським. Сьогодні це найулюбленіше і найбільш яскраве свято, а новорічні канікули з 28 грудня до 4 січня є днями відпочинку для всіх. У цей час завмирає майже все ділове життя країни.

За старими італійськими традиціями новорічна ніч – найкращий час для очищення будинку від старих і непотрібних речей. Італійці викидають у вікна непотрібний мотлох, звільняючи місце для нових придбань. А щоб у будинку весь рік панувало щастя, необхідно вранці нового року принести води із джерела. Ще одна італійська новорічна традиція – поїдання ізюму, засохлого просто на гронах. Ягоди винограду нагадують монети, і вважається, що той, хто з'їв більшу їх кількість, у наступному році заробить більше грошей.

У Бірмі Новий рік припадає на спекотний час, тому у традиції його святкування – фестиваль води.

Всесвітній день миру

Всесвітній день миру - католицьке свято, яке відзначається щороку 1 січня у День урочистості Божої Матері Марії.

8 грудня 1967 римський папа Павло VI проголосив Всесвітній день миру. У католиків це свято називається День всесвітніх молитов за мир. Протягом кількох років його відзначали першого дня кожного нового року.

17 грудня 1969 року Генеральна Асамблея ООН проголосила Всесвітній день миру офіційним святом, під час якого віряни закликають Бога припинити всі війни та послати людям мир на Землі.

Спільним гаслом Всесвітнього дня миру стали слова: "Пробач, і ти отримаєш світ".

День громадського надбання

День громадського надбання - міжнародне неофіційне свято, яке відзначають із 2004 року.

Свято та його дата пов'язані з тим, що згідно із законодавством багатьох країн, у перший день кожного нового року суспільним надбанням стають твори, період дії авторських прав на які спливає до цієї дати.

Перші згадки про свято належать до 2004 року та пов'язані з ім'ям канадського активіста Воллеса Макліна, ідею якого підтримав професор права, засновник некомерційної організації Creative Commons Лоуренс Лессіг. Пізніше свято підтримали інші активісти, некомерційні організації та інтернет-проекти.

З 1 січня 2010 року на сайті Дня громадського надбання публікується список авторів, чиї роботи стануть громадським надбанням цього року.

Торжество Пресвятої Богородиці

1 січня католицька церква відзначає свято, присвячене Діві Марії – Торжество Пресвятої Богородиці або Свято Марії – Цариці світу. Відомо з 4го століття, завершує собою Октаву Різдва і належить до свят, коли відвідування меси обов'язкове.

Марія, мати Ісуса Христа, у християнській традиції - Богородиця (Матір Божа), і найбільша з християнських святих.

У католицькій традиції непорочне зачаття самої Діви Марії (її батьками) розглядається як природна умова, яка підготувала її до ролі Спасителя. Її свобода від гріха була особливою благодаттю, винятком із загального правила, привілеєм, яким, як стверджує католицька теологія (на відміну від протестантської), не була удостоєна жодна інша жива істота.

День пам'яті преподобного Іллі Муромця, Печерського

1 січня православна церква вшановує пам'ять святого преподобного Іллі, чудотворця Муромського. Він був воїном і ченцем, служив за часів князювання Володимира Мономаха.

Все своє життя провів Ілля в походах, а наприкінці життя прийняв чернечий постриг і зачинився в Києво-Печерській лаврі. Він помер у 1188 році. Тут і спочивають його святі мощі.

Іменини: Григорій, Ілля, Тимофій