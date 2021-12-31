Зеленський у неділю обговорить із Байденом питання безпеки

Президент України Володимир Зеленський повідомив про заплановані на неділю, 2 січня, переговори з президентом США Джозефом Байденом, на яких обговорюватимуться питання безпеки.

"Як ми і домовилися з нашим стратегічним партнером – США, нічого про Україну без України. Запланували у неділю чергові переговори з президентом США, щоб скоординувати наші кроки заради миру в Україні та безпеки в Європі", - написав Зеленський у Twitter у п'ятницю ввечері.