ОАСК зареєстрував позов Азарова до СБУ та РНБО з вимогою виключення із санкційного списку

Окружний адміністративний суд Києва (ОАСК) повідомляє про надходження позову від колишнього прем'єр-міністра Миколи Азарова до Служби безпеки України та Ради національної безпеки і оборони України у зв'язку з неприйняттям рішення про скасування санкцій стосовно нього.

"Окружний адміністративний суд міста Києва зареєстрував позов до Служби безпеки України та Ради національної безпеки і оборони України. Позивачем зазначений Микола Азаров. Серед вимог позову – визнати протиправною бездіяльність СБУ, яка, на думку позивача, полягає у невнесенні до РНБО України пропозиції про скасування щодо нього санкцій", - йдеться в повідомленні, розміщеному з п'ятницю на сайті суду.

За інформацією суду, також позивач просить зобов'язати СБУ внести до РНБО такі пропозиції шляхом виключення п. 2 із додатка 1 рішення РНБО України "Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)" від 19.03.2021 р., введеного в дію указом президента України від 9.04.2021 р. №151/2021.

"Також Микола Азаров просить суд визнати протиправною бездіяльність РНБО України щодо неприйняття рішення про скасування санкцій щодо нього та зобов'язати РНБО України прийняти таке рішення", - йдеться в повідомленні.

Суд вирішує питання щодо відкриття провадження в адміністративній справі.

Як повідомлялося, 19 березня 2021 року РНБО запровадила економічні санкції стосовно низки колишніх високопосадовців та осіб, які сприяли зміцненню окупаційного режиму в Криму та на Донбасі.

Як заявив секретар РНБО України Олексій Данілов на брифінгу за результатами засідання РНБО, Україна запровадила максимальний обсяг санкцій, які передбачені чинним законодавством, стосовно таких осіб: Сергій Абісов, Микола Азаров, Сергій Аксьонов, Олександр Бобков, Валерій Грицай, Костянтин Затулін, Петро Зима, Андрій Іванцов, Олег Кирилін, Вадим Колесніченко, Володимир Константинов, Сергій Курченко, Сергій Кусюк, Павло Лебедєв, Леонід Пасічник, Олександр Поддубов, Наталія Поклонська, Віктор Пшонка, Дмитро Саламатін, Ігор Соркін, Дмитро Табачник, Микола Ткаченко, Микола Федорян, Микола Фіськов, Олександр Черпіцький, Ольга Чічілімова, Віктор Янукович.

Раніше глава СБУ Іван Баканов повідомив, що Служба безпеки України рекомендувала РНБО запровадити економічні санкції стосовно екс-президента Віктора Януковича, колишнього прем'єр-міністра Миколи Азарова, міністра оборони Павла Лебедєва, міністра освіти Дмитра Табачника, генерального прокурора Віктора Пшонки та інших чиновників.

Баканов наголосив, що у 2014 році ці посадовці сприяли спецслужбам РФ в окупації українських територій, координували злочинну діяльність силових структур, перешкоджали правам і свободам громадян, зокрема на "референдумі" в Криму. Зазначено, що деякі чиновники були також причетні до фінансування тероризму, проросійських акцій протесту та антиукраїнської пропаганди.