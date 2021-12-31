Події

14:12 31.12.2021

На литовсько-білоруському кордоні встановлено 150 км колючого дроту та 10 км стаціонарних загорож, щоб стримати потік нелегалів

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На литовсько-білоруському кордоні встановлено 150 км колючого дроту та 10 км стаціонарних загорож, щоб стримати потік нелегалів

З огляду на наплив мігрантів на кордоні Литви з Білоруссю було протягнуто понад 150 кілометрів колючого дроту та встановлено ще 10 кілометрів стаціонарних загороджень, повідомив голова литовського парламентського Комітету з національної безпеки та оборони (КНБО) Лаурінас Кащюнас.

"Ми завершуємо рік із таким результатом: на кордоні встановлено 150 км 436 м шестиспіральної концертини та побудовано понад 10 км стаціонарних загорож, які неможливо розрізати", - написав політик у Facebook у п'ятницю.

Він зазначив, що восени наступного року фізичний бар'єр буде встановлено на всій ділянці литовсько-білоруського кордону. Довжина стіни буде приблизно 680 км.

Кащюнас додав, що держустанови також підписали необхідні договори щодо встановлення систем спостереження на кордоні.

"Це означає, що наприкінці наступного року не лише фізичний бар'єр охоронятиме Литву від авторитарних правителів, які прагнуть знищити основи нашого суспільства, а й ми почнемо на 100% спостерігати за своїм кордоном – повністю контролюватимемо порушення: нелегальну міграцію та контрабанду", - заявив парламентарій.

"Наступного року значно зросте фінансування ЄС на технологічне забезпечення прикордонників, що дасть нам змогу більш ефективно охороняти нашу країну", - нагадав Кащюнас.

"Узагальнюючи - запровадження всіх цих заходів дасть змогу сміливо стверджувати, що наприкінці наступного року Литва матиме найсучаснішу систему охорони кордону в Європі. Така наша стратегічна мета на майбутній рік", - додав він.

З початку серпня, коли литовські прикордонники отримали право не пускати до країни іноземців із Білорусі у заборонених місцях, до Литви не змогли потрапити понад 8 тис. мігрантів. Багато хто з них намагався перетнути кордон декілька разів.

Цьогоріч до Литви незаконно потрапили майже 4,2 тис. незаконних мігрантів, основна їхня частина перетнула кордон до серпня.

Вільнюс звинувачує Мінськ в організації потоків мігрантів та називає це гібридною агресією. На кордоні з Білоруссю впроваджено надзвичайний стан. Кордон, як і раніше, охороняють у посиленому режимі.

Теги: #мігранти #кордон #литва #білорусь
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