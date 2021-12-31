СБУ завершила розслідування стосовно осіб, які вербували в Україні найманців для війни в Сирії

Слідчі Служби безпеки України завершили досудове розслідування стосовно учасників угруповання, що вербувало найманців для бойових дій на території Сирійської Арабської Республіки, повідомляє прес-служба СБУ в п'ятницю.

"Зловмисники підшукували "туристів" для участі у збройному конфлікті на боці військових загонів сирійського режиму. Своїм клієнтам ділки обіцяли від $5 до $10 тис. на місяць", - ідеться в повідомленні.

У ньому уточнюється, що співробітники спецслужби викрили вербувальників у жовтні 2021 року.

"Ділки здійснювали підбір своїх "кандидатів" серед осіб, які мають бойовий досвід і володіють навиками поводження зі зброєю", - наголошують у СБУ.

Зазначається, що злочинне угруповання організував житель Києва. До протиправної діяльності він залучив ще двох жителів столичного регіону. "Своїх клієнтів вони підшукували на території різних регіонів нашої країни. Для цього використовували власні зв’язки, зокрема серед представників кримінальних кіл", - уточнюють у спецслужбі.

Там додають, що наразі обвинувальний акт за ст. 447 (найманство) Кримінального кодексу України направлено до суду.

"Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до 10 років", - резюмують у СБУ.