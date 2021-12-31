В Україні за добу виявили 7 029 нових випадків захворювання на СOVID-19, одужали 8 609 людей, 209 померли

В Україні станом на ранок п'ятниці зафіксовано 7 029 нових випадків захворювання на COVID-19, одужали 8 609 людей, 209 померли, повідомила прес-служба Міністерства охорони здоров'я України.

"За добу 30 грудня в Україні: зафіксовано 7 029 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 404, медпрацівників – 185); 101 705 осіб було вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 27 065 людей; другу дозу – 72 834 особи, додаткову дозу отримали 578 осіб, бустерну дозу – 1228 осіб. Також за минулу добу: госпіталізовано – 1578 осіб; летальних випадків – 209; одужало – 8 609 осіб", - сказано в повідомленні в Telegram-каналі/

В інформації наголошується, що вже 47,3% дорослого населення України отримали як мінімум одне щеплення проти COVID-19. 44,1% дорослого населення України одержали дві дози вакцини проти коронавірусної хвороби.

Днем раніше, 30 грудня повідомлялося про 5 930 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19, 29 грудня виявили 5 454 нові випадки захворювання СOVID-19, 28 грудня виявили 2 248 нових випадків захворювання СOVID-19, 27 грудня виявили 1 864 нові випадки СOVID-19, 26 грудня виявили 2 810 нових випадків захворювання СOVID-19, 25 грудня виявили 5 276 нових випадків захворювання СOVID-19, 24 грудня за добу виявили 6 647 нових випадків захворювання СOVID-19, 23 грудня виявили 7 312 нових випадків захворювання СOVID-19, 22 грудня виявили 6 363 нові випадки захворювання на СOVID-19.

За весь час пандемії в Україні: захворіло – 3 667 649 осіб; одужало – 3 468 858 осіб; летальних випадків - 95 899.

З початку вакцинальної кампанії щеплено 14 698 234 особи, з них отримали першу дозу – 14 698 232 особи, отримали дві дози – 13 698 387 осіб, отримали додаткову дозу – 3 880 осіб, бустерну дозу – 4 900 осіб. Загалом проведено 28 405 399 щеплень.