За добу російські найманці на Донбасі тричі порушили режим припинення вогню

Минулої доби на Донбасі російські найманці тричі порушили режим тиші, без втрат. З початку поточної доби режим тиші не порушувався, повідомили у прес-центрі штабу ООС.

"Минулої доби, 30 грудня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 3 порушення режиму припинення вогню із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння… Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил у результаті дій ворога немає", – сказано в ранковому зведенні на сторінці штабу в Facebook у п'ятницю.

Противник відкривав вогонь з мінометів калібру 82-мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та артилерії калібру 122-мм.

Зазначається, що українські військові відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, і змусили противника припинити обстріл.

"Станом на 7.00, 31 грудня, з боку російсько-окупаційних військ порушення режиму припинення вогню не зафіксовано", - йдеться у зведенні.