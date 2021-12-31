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06:44 31.12.2021

Байден нагадав Путіну, що США запровадять проти Росії санкції у разі ескалації уздовж російсько-українського кордону

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Байден нагадав Путіну, що США запровадять проти Росії санкції у разі ескалації уздовж російсько-українського кордону

Президент США Джо Байден під час телефонної розмови з президентом РФ Володимиром Путіним нагадав, що західні країни готові запровадити безпрецедентні санкції щодо Росії у разі ескалації уздовж російсько-українського кордону", повідомив журналістам помічник російського лідера Юрій Ушаков.

"Байден зазначив, що у разі продовження ескалації вздовж українського кордону західні країни вдадуться до масштабних санкцій за економічною, фінансовою лінією та у військовій сфері", - додав він.

У свою чергу, Путін заявив, що безпрецедентні санкції щодо Росії можуть призвести до повного розриву відносин із заходом. "Ці дії були б помилкою, "яку згодом наші нащадки оцінять як величезну", – наголосив російський президент.

 

 

Теги: #сша #санкції #росія #відносини
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