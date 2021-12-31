Події

06:20 31.12.2021

Зеленський підписав указ про підвищення мінімальної зарплати військовослужбовцям

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Зеленський підписав указ про підвищення мінімальної зарплати військовослужбовцям

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про підвищення мінімальної зарплати військовослужбовцям та поставив завдання Кабміну удосконалити систему грошового забезпечення військових.

Указ №688/2021 "Про додаткові заходи щодо забезпечення соціальних гарантій військовослужбовців Збройних Сил України" оприлюднено на сайті Офісу президента у четвер увечері.

Згідно з документом, Кабінет Міністрів має забезпечити з 2023 року мінімальний розмір грошового забезпечення військовослужбовців ЗСУ (крім військовослужбовців строкової військової служби) на рівні не менш як дворазового розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня календарного року.

Також уряд до 30 червня 2022 року має внести на розгляд Верховної Ради законопроект, спрямований на удосконалення системи грошового забезпечення військовослужбовців з урахуванням найкращого досвіду провідних іноземних держав.

 

 

Теги: #підвищення #військовослужбовці #зарплата
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