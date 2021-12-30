Події

20:49 30.12.2021

У Франції поліцейські та жандарми постраждали у сутичці з мігрантами

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У Франції поліцейські та жандарми постраждали у сутичці з мігрантами

П'ятнадцять французьких поліцейських і жандармів постраждали в ході операції з ліквідації в Кале, на півночі Франції, стихійного табору мігрантів, які бажають перебратися до Великої Британії.

"Поліцейські та жандарми протистояли в рамках операції з евакуації (табори - ІФ) сотні мігрантів, які виявили дуже сильну агресивність і відмовлялися покидати територію", - цитує газета "Фігаро" комюніке префектури поліції департаменту Па-де-Кале.

Як повідомляється в документі, з самого початку операції "сили порядку стали мішенню численних предметів, що кидаються в них".

"П'ятнадцять поліцейських і жандармів отримали поранення та надійшли до розпорядження рятувальних служб", - зазначила префектура.

Газета пояснює, що йшлося про ліквідацію "дикого" табору, в якому розмістилося близько 200 мігрантів. Троє з них також постраждали в сутичці та були доставлені до лікарні. Поліцейські застосували проти мігрантів сльозогінний газ і травматичну зброю LBD, за свідченням представниці правозахисної мережі Human Rights Observers, яке наводить видання.

За її словами, зазвичай у таких операціях мігрантам дозволяли залишати місця таборів разом із речами. Цього разу поліцейські почали конфісковувати намети та їх вміст, і в них полетіло каміння.

 

 

Теги: #поліція #франція #сутичка #мігранти
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