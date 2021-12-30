Засновника "військово-патріотичних клубів" для молоді в ОРДО судитимуть за втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність та сприяння тероризму

Українські правоохоронці передали до суду обвинувальний акт стосовно мешканця Горлівки, який створив на тимчасово окупованій території Донецької області "громадські військово-патріотичні клуби" для молоді, які прищеплювали своїм вихованцям ідеї сепаратизму та ненависті до України.

Як повідомляє прес-служба Офісу генерального прокурора України, обвинувальний акт скеровано до суду в порядку спеціального досудового розслідування.

"У 2015 році чоловік створив на тимчасово окупованій території Донецької області громадський військово-патріотичний рух "Молода гвардія Донбасу", а у 2016 році – військово-патріотичний клуб "Спартанці". До незаконних формувань приймають хлопців та дівчат від 8 до 18 років, яких виховують на ідеях сепаратизму та "руського миру", формуючи ненависть до України", - йдеться в повідомленні.

У ньому уточнюється, що під керівництвом обвинуваченого неповнолітні проходять військову підготовку для подальшої служби у структурних підрозділах і збройних формуваннях окупаційної адміністрації РФ. Зокрема, діти оволодівають навичками рукопашного бою та використання вогнепальної зброї.

"Дітей привчають захищати інтереси представників незаконних збройних формувань РФ ціною власного життя", - наголошують у прокуратурі.

Там додають, що творця "військово-патріотичних клубів" обвинувачують у сприянні діяльності терористичної організації, керівництві не передбаченими законами України воєнізованими формуваннями та втягненні неповнолітніх у злочинну діяльність (ч. 1 ст. 258-3, ч. 3 ст. 260, ч. 1. ст. 304 КК України).