В Індії через зростання захворюваності на COVID-19 обмежать скупчення людей на Новий рік

Влада Індії почала запроваджувати суворі обмеження з метою перешкодити жителям збиратися у великі групи на новорічних святах, щоб стримувати зростання захворюваності на коронавірус, повідомила в четвер газета The Guardian.

У всіх великих містах вже введено нічну комендантську годину, а ресторанам потрібно контролювати число відвідувачів. У місті Мумбаї до 7 січня заборонено збиратися компаніями більше п'яти осіб. Тим часом прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді і міністр внутрішніх справ Аміт Шах раніше виступали в північних штатах перед тисячами співгромадян, нагадує AP.

Минулого тижня судова влада Індії закликала уряд Моді не вести політичні мітинги і виборчі кампанії у зв'язку зі зростаючою кількістю заражень штамом коронавірусу "Омікрон".

За останні 24 години в Індії зафіксували близько 13,1 тис. випадків зараження коронавірусом - на 43% більше, ніж за попередню добу. За весь період пандемії в Індії зафіксовано понад 34,8 млн випадків зараження коронавірусом, 481 тис.осіб померли.