Константинопольського патріарха виписали з клініки, куди він потрапив із коронавірусом

Патріарха Константинопольського Варфоломія виписали з американського шпиталю в Стамбулі, повідомило в четвер видання Orthodox Times.

Патріарх потрапив до лікарні 24 грудня після того, як чергове планове тестування показало зараження коронавірусним штамом "омікрон". Зазначається, що він переніс захворювання в легкій формі, хоча і провів у лікарні шість днів.

Передбачається, що найближчим часом патріарх побуде на самоізоляції, щоб потім очолити урочистості з нагоди Хрещення Господнього, яке Константинопольський патріархат відзначає за григоріанським календарем - 6 січня.