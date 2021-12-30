Події

17:31 30.12.2021

Константинопольського патріарха виписали з клініки, куди він потрапив із коронавірусом

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Константинопольського патріарха виписали з клініки, куди він потрапив із коронавірусом

Патріарха Константинопольського Варфоломія виписали з американського шпиталю в Стамбулі, повідомило в четвер видання Orthodox Times.

Патріарх потрапив до лікарні 24 грудня після того, як чергове планове тестування показало зараження коронавірусним штамом "омікрон". Зазначається, що він переніс захворювання в легкій формі, хоча і провів у лікарні шість днів.

Передбачається, що найближчим часом патріарх побуде на самоізоляції, щоб потім очолити урочистості з нагоди Хрещення Господнього, яке Константинопольський патріархат відзначає за григоріанським календарем - 6 січня.

Теги: #виписка #лікарня #варфоломій
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