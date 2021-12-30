Події

16:14 30.12.2021

У Києві демонтували близько 30 незаконних ялинкових базарів

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У Києві демонтували близько 30 незаконних ялинкових базарів

У Києві від початку продажу новорічних дерев уже демонтували близько 30 нелегальних ялинкових базарів, повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації у четвер.

Як повідомив директор департаменту міського благоустрою Тимур Ткаченко, найбільше таких локацій виявили та прибрали в Деснянському та Дарницькому районах української столиці.

"Поки одні підприємці працюють у правовому полі, інші обходять закон та своїми діями завдають шкоди Києву. Крім того, що такі точки розміщені без дозволів, на них торгують ялинками невідомого походження та залишають купи сміття", – зазначив він.

Ткаченко додав, що близько 200 офіційних ярмарків із продажу новорічних дерев працюватимуть у столиці до 31 грудня включно.

У КМДА повідомили, що з 4 січня у Києві розпочнуть роботу 15 пунктів утилізації зрізаних хвойних дерев, та закликали здавати вже непотрібні ялинки туди.

Теги: #базар #ялинки #київ #демонтаж
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