Зеленський затвердив терміни звільнення в запас військових та проведення призовів на строкову військову службу у 2022 році

Президент України Володимир Зеленський підписав указ №687/2021, у якому визначаються терміни проведення щорічних чергових призовів громадян України на строкову військову службу, звільнення в запас військовослужбовців, які вислужили строки такої служби, та порядок виконання заходів, пов’язаних із підготовкою та проведенням чергових призовів у 2022 році.

Як повідомляється на сайті Офісу президента, згідно з документом, наступного року проведення чергових призовів громадян України на термінову військову службу відбудеться з квітня до червня та з жовтня до грудня.

Згідно з указом, звільнення в запас військовослужбовців, які вислужили встановлені терміни строкової військової служби, також передбачено провести у квітні - червні та жовтні - грудні.

Призовні комісії розпочнуть роботу з 1 квітня та 1 жовтня 2022 р., а підготовчі заходи заплановано розпочати на місяць раніше за ці дати.

"Варто зазначити, що призвані військовослужбовці строкової військової служби не залучаються до виконання бойових завдань в зоні проведення Операції об’єднаних сил", - йдеться у повідомленні.

Військових, які проходять строкову службу у Збройних силах України, залучають насамперед до комплектування арсеналів, баз, складів, центрів зберігання боєзапасу та на посади, пов’язані із забезпеченням життєдіяльності військових частин у пунктах постійної дислокації (крім тих, які дислокуються у Донецькій та Луганській областях).

Не підлягатимуть призову громадяни призовного віку, які навчаються. Їм надається відтермінування для здобуття освіти на весь період навчання.

Відтермінування від призову на строкову військову службу також надається громадянам України, які проходять військову підготовку за програмою підготовки офіцерів запасу при вищих військових навчальних закладах та військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти, за сімейними обставинами, для продовження професійної діяльності та за станом здоров’я.

Відтермінування від призову може бути надано призовникам згідно з рішеннями призовної комісії Автономної Республіки Крим, обласних та Київської міської призовної комісії за поданням районних (міських) призовних комісій.