Землетрус магнітудою 2,4 стався на Івано-Франківщині

Землетрус магнітудою 2,4 було зафіксовано у середу, 29 грудня, у Надвірнянському районі Івано-Франківської області, повідомляє Головний центр спеціального контролю.

"Епіцентр землетрусу розміщується в районі с. Білозорина, Надвірнянського району, Івано-Франківської області, на глибині 3 км", - повідомив центр на сайті.

Землетрус було зафіксовано о 16:17 середи.

Зазначається, що землетрус такої потужності належить до ледве відчутних. Коливання відчувають лише окремі люди, які перебувають у спокійному стані всередині приміщення, особливо на верхніх поверхах.

Протягом 2021 року з території Надвірнянського району Івано-Франківської області було зареєстровано дев'ять землетрусів, останній 21 грудня, із магнітудою 2,6.