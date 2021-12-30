Події

10:11 30.12.2021

Студентські е-квитки у застосунку "Дія" прийматимуть нарівні з паперовими

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Студентські е-квитки у застосунку "Дія" прийматимуть нарівні з паперовими

Електронний студентський квиток у застосунку "Дія" прийматимуть нарівні з паперовими з 30 грудня 2021 року, повідомляє прес-служба Міністерства освіти і науки України.

"Радий повідомити, що пілотування проекту закінчилося. Відтепер електронні студентські квитки використовуватимуться на постійній основі, за допомогою мобільного застосунка "Дія". Це свідчить про ще один великий крок до режиму без паперів, який є важливим для імплементації закону "Про особливості надання публічних (електронних публічних) послуг", ухваленого цьогоріч. Уже успішно сформовано 751 тисячу е-студентських, які стають невід’ємним інструментом сучасних умов", - повідомив міністр освіти і науки Сергій Шкарлет.

Дійсними стануть не лише електронні версії студентських, а й посвідчень водія й техпаспортів. З 2019 року ці документи використовувалися в рамках експериментальних проектів, які успішно себе зарекомендували, у результаті чого уряд ухвалив низку відповідних постанов.

Теги: #дія #студентські_квитки
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